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21.08.19 00:58

Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование, - Денисова

Украинского политзаключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование.

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Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в больницу им. Семашко, которое, я надеюсь, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что недавно защитники предоставили все необходимые для этого документы", - написала омбудсмен.

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Денисова заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование, - Денисова 01

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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