Мирный житель ранен в результате обстрела Зайцево 15 августа, - СММ ОБСЕ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мужчина рассказал команде СММ, что 15 августа, около 18:30, он был на приусадебном участке у своего дома на ул. Маршала Рыбалко, 212, в неподконтрольной части н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка), когда он услышал стрельбу и спрятался за колодцем, где в результате рикошета пули был ранен в руку и ноги. Женщина (51–59 лет), представившаяся супругой пострадавшего, рассказала членам патруля Миссии, что она находилась в доме, когда началась стрельба, и видела, как муж бежал к дому, после того как он был ранен. Ранее, 16 августа, медперсонал больницы в Горловке подтвердил информацию о поступлении мужчины из Зайцево. Из соображений безопасности наблюдатели не смогли попасть в дом на улице Маршала Рыбалко", - говорится в документе.

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