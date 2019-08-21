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21.08.19 02:14

Жителя Хмельнитчины осудили на год тюрьмы с испытательным сроком за уклонение от призыва на срочную военную службу

Волочисский районный суд Хмельницкой области признал жителя одного из сел района виновным в уклонении от призыва на срочную военную службу - статья 335 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", мужчине назначили год ограничения свободы. Одновременно, на основании статьи 75 УК ему установили испытательный срок в один год. "Если в течение этого срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности (являться для регистрации в органах пробации и сообщать об изменении места жительства, работы и учебы) - то назначенное наказание отбывать не будет", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2018 года мужчина получил повестку в армию. Призывная комиссия признала его годным к службе. Однако в определенное время на призывной пункт он не явился. Уважительных причин на то не было.

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В суде мужчина свою вину признал и чистосердечно раскаялся. Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без реального отбывания наказания.

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