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21.08.19 07:11

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов:

- неподалеку от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела:

- неподалеку от Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов.
- возле Луганского - из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 01

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