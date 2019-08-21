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21.08.19 07:43

"Выход есть", - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам "не платить больше" за газ.

"Выход есть", - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке - что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы "высокой цене", - написал Коболев.

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Он отметил, что от рыночных цен по закону зависит и отпускная цена, однако уже есть решение, которое поможет украинцам "не платить больше" за газ. 

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта", - написал глава "Нафтогаза".

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Ранее сообщалось, что Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

Выход есть, - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой не платить больше за газ 01

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