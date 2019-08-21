"Главе избиркома" на псевдореферендуме на Донбассе дали 5 лет условно, - прокуратура

В рамках уголовного производства, начатого по материалам управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Женщина выполняла функции "председателя избирательной комиссии". В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых "членов комиссии", контролировала процесс "голосования", а по завершению незаконного "волеизъявления" вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет "бюллетеней" и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой "ЛНР".

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В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании вины с прокурором.

Беловодский районный суд Луганской области указанное лицо признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.