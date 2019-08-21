"Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) сделал в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", - приводит слова министра агентство dpa.

"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.