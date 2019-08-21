Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка", - ЦПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр Противодействия Коррупции на своей странице в Facebook.

"Можно порадоваться, что скандальный судья Вовк сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева. Радость мгновенно исчезла, когда узнали имя нового руководителя суда.

И.о. председателя суда стал судья Келеберда, который тоже фигурирует на "пленках Вовка". В свое время Келеберда отфутболил иск ГПК о незаконности засекречивания деклараций прокуроров Матиоса", - сказано в сообщении.



Фото: Центр Противодействия коррупции/Facebook

Также в ЦПК напомнили, что в апреле судья Келеберда удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о национализации "Приватбанка".

"Одним словом, поменяли шило на мыло", - добавили в Центре Противодействия Коррупции.

Напомним, ранее председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил о сложении полномочий.