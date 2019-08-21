Мойсюк возглавит десантно-штурмовые войска вместо избранного в Раду Забродского, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Министр обороны Степан Полторак.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский командирован в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Министр обороны поблагодарил генерала Забродского за службу и пожелал ему свершений на законодательном поприще.

Также Полторак назначил генерал-майора Евгения Мойсюка командующим десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости в принятии решений!" - заявил Полторак.

Напомним, генерал-лейтенант Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.

В свою очередь главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в сети Facebook сообщил, что первым заместителем командующего ДШВ также назначен полковник Алексей Шандар.

"Мойсюк и Шандар - кадровые офицеры довоенной школы, генералов получили во время войны, их хорошо знают в армии, они служили в командовании ДШВ. Многие люди в армии говорят о Мойсюке и Шандаре с искренним уважением, генеральские погоны для них не превратились в короны", - отмечает Бутусов.

Бутусов считает, что каких-то революционных изменений от них ждать не стоит. Комплектация личным составом поставлена одной из главных проблем перед новым командованием, по данным источников Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, смогут ли обеспечить Мойсюк с Шандаром приток добровольцев. Вызов не простой, тем более, если вспомнить ситуацию в 81-й бригаде, которой ранее командовал Мойсюк", - подытожил главерд Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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