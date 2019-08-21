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21.08.19 11:12

Спасатели начали подвозить воду в район Лисичанска, где отключили водоснабжение из-за долгов, - ГСЧС

Жители трех крупных городов региона остались без воды из-за задолженности за электричество коммунальным предприятием.

Спасатели начали подвозить воду в район Лисичанска, где отключили водоснабжение из-за долгов, - ГСЧС

Спасатели начали подвозить воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволье, которые 19 августа остались без воды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что в течение суток населению доставили 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды; подразделениями ГСЧС – 61 кубометр технической и 40 кубометров питьевой воды).

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19 августа из-за задолженности за электричество было отключено четыре насосные и две канализационные насосные станции КП "Лисичанскводоканал", вследствие чего без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей больших городов Луганщины.

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