"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - посол

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - отметил де Понсен.

Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах. Такая позиция, по словам де Понсена, основывается на принципах международного права.

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Посол Франции подтвердил настроенность его страны, председательствующей в G7, продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.

Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена Нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией.

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