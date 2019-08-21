Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.08.19 11:32

Дело о "Роттердам+" - это форма мести со стороны Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк считает, что дело о "Роттердам+" является местью Игоря Коломойского.

Дело о "Роттердам+" - это форма мести со стороны Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ТРК Украина.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - сказал он. 

"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированны, имеют большую энергоемкость. И он за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль", - отметил Дмитрий Волк.

По словам Вовка, в Украину он планирует вернуться, как только изчесзнет необъективное следствие.

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100