Дело о "Роттердам+" - это форма мести со стороны Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ТРК Украина.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - сказал он.

"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированны, имеют большую энергоемкость. И он за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль", - отметил Дмитрий Волк.

По словам Вовка, в Украину он планирует вернуться, как только изчесзнет необъективное следствие.

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

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