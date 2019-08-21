Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы НПУ — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Для борьбы с этим преступным миром нужен соответствующий закон. У меня есть надежда, что новый состав ВР Украины примет закон, который усилит ответственность и благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок и их свора будут всячески избегать нашей страны", - написал Аброськин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вора в законе по кличке Куцу задержали в Киеве. ВИДЕО

Он отметил, что "именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действующих в то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокирование и захват наших воинских частей".

"Почему им это удалось? Потому что они были повсюду: и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах АР Крым", - добавил Аброськин.

По его словам, недооценивать "воров в законе" и организованную преступность нельзя и по состоянию на сегодня.

""Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции — они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны. Это уже не "воры" прошлого века, это руководители мафиозных кланов, сфера их преступного влияния распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступниками за совершение обычных разбойных нападений, завладения автомобилями и контроля в сфере энергетики, добычи природных ресурсов нашей страны", - уточнил Аброськин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Криминальный авторитет" задержан на Прикарпатье при требовании $70 тыс. от коммерсанта, - СБУ. ФОТО

Он сообщил, что страны Евросоюза, США, Великобритании, защищая свои страны, закрыли двери для "воров в законе" и лидеров преступных группировок.

"Даже Россия усилила ответственность, только Украина остается их последним европейским "форпостом-убежищем", страной, где свободно себя чувствуют "воры в законе". Их количество, тех, кто прибывают из РФ и других постсоветских стран, с каждым годом увеличивается, и это уже угроза для национальной безопасности нашей страны", - отметил первый заместитель главы НПУ.







