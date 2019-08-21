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21.08.19 11:59

Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что отмена визита президента США Дональда Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

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"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

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