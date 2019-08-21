Представитель "Евросолидарности" Паращенко возглавил Одесский облсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
Кандидатуру представителя "Европейской Солидарности" Сергея Паращенко поддержали 55 депутатов. Против - двое, воздержался один.
Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.
В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко " Солидарность".
11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал и.о. главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен президентом Владимиром Зеленским.