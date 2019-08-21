Все зависит от нового премьер-министра, это не мое личное решение , - Супрун о том, останется ли она главой Минздрава

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом она сообщила журналистам 21 августа.

По словам Супрун, все с нетерпением ждут 29 августа, когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва, на котором должен выступить президент Владимир Зеленский и обозначить стратегический вектор развития страны.

"Возможно, будет представлен премьер-министр, увидим. И тогда уже представят правительство… Это будет их решение, а не мое личное", – заявила Супрун.

На вопрос, намерена ли она остаться на своем посту, Супрун сказала: "В зависимости от премьер-министра".

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"В зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы охраны здоровья… Если бы были возможности финансовой и политической поддержки", – добавила и.о. министра.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров уйти в отставку. Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года. 20 мая 2019 года она заявила, что намерена остаться на своей должности.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявила в интервью "Голосу Америки", что среди кандидатов на должность премьера – заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.