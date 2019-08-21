Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом премьер сказал на заседании правительства, подводя итоги своей работы за три года.

"Когда критикуют медицину, хотят оправдать ее плохое состояние реформой. Нет. Как раз начавшаяся реформа - это только начало изменений, которые приведут здравоохранение в нормальное состояние. Нам необходимо терпение, политическая воля и последовательные, четкие шаги. Нельзя отказываться от реформы медицинской сферы", - сказал он.

Премьер считает, что новое правительство продолжит начатые изменения. "Улучшать - пожалуйста. Но не отказываться", - сказал он.

"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдет) и вторичный уровень с полной автомизацией больниц. Если это делать дальше - совершенствовать, делать лучше, но по этой генеральной линии - то я уверен, что качественный результат в медицине будет достигнут несомненно. Это путь, по которому шли другие страны", - сказал он.

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