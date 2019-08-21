Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется. - Ред.) - 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.

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