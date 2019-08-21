94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

Авторы обращения считают недостаточной реакцию правящей партии "Слуга народа" на высказывания избранного народного депутата от этой политической силы Максима Бужанского в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.

"Сексистские или другие оскорбительные высказывания в адрес журналисток и журналистов уже неоднократно звучали от политиков. Таковыми, в частности, были: "дорогая моя" - обращение Петра Порошенко к журналистке "Детектор Медиа" Марине Барановской, "мальчиком" назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, председатель офиса президента Украины Андрей Богдан решил занять журналистку Радио Свобода (Власту Лазур. - Ред.), когда она ставила ему вопросы. Эти и подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство ", - говорится в обращении.

Журналистки требуют "разработать и внедрить этический кодекс, который запрещал бы сексизм и предусматривал ответственность" представителей власти, "разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом ... и обеспечить надлежащие ресурсы для таких мероприятий", "Верховной Раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряет мониторинг и выполнение таких мероприятий ", а также "обеспечить обучение народных депутатов базовому курсу по правам человека и свобод".

Напомним, ранее новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой".

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