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21.08.19 13:27

Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

Приглашение РФ присоединиться в следующем году к участию в саммите стран "Большой семерки", о чем, как сообщают СМИ, говорили президенты США и Франции, станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии.

Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

 Такое мнение высказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россию отстранили от участия в саммитах стран "Большой семерки" после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе. По словам Александра Турчинова, несмотря на этот шаг, введение санкций и осуждение действий РФ ведущими странами мира, "никаких положительных изменений в агрессивной политике России не произошло".

"Усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса. Добавьте к этому гибель пассажиров сбитого РФ "Боинга", безнаказанное убийство гражданского населения в Сирии, химическую атаку в Солсбери, системную киберагресию и попытки вмешательства в политические процессы во многих странах мира, а также жестокое подавление демократической оппозиции внутри самой России", - отметил он .

"Что еще должна сделать Россия, чтобы цивилизованный мир усилил давление на страну, где война и террор стали неотъемлемыми составляющими внешней и внутренней политики? Но вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегических партнеров Украины обсуждают возвращение возродившейся империи зла к участию в саммитах стран "Большой семерки"!" - сказал Александр Турчинов.

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По его мнению, подобные безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, "легализуют непризнание и пересмотр обагренных кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ".

"Обращаюсь к ведущим политикам мира: не становитесь соучастниками кровавых преступлений путинского режима. Это перечеркнет надежды миллионов и приведет к новым человеческим жертвам!"- резюмировал он.

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