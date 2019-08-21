Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение трех глав ОГА, - Розенко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский, увы, не реагирует на конструктивные предложения и продолжает свое уверенное продвижение .... по граблям На рассмотрение Правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! ️! ️! ️ Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы:

1. Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено;

2. "Отбор" кандидатов был осуществлен тайно от общества без привлечения известных HR агентств;

3. "Отбор" кандидатов проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходили общественного обсуждения. И снова членам Правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.

4. Структуры гражданского общества, общественные организации, негосударственные институты и наши сограждане были полностью лишены возможностей обсудить и высказаться по предложенным кандидатурам. А точка зрения тех, кому все же удалось пробить информационный вакуум, была полностью проигнорирована!" - рассказал он.

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"Выражаю свое категорическое несогласие с указанным подходом "отбора" кандидатов на должности глав областных администраций! Именно поэтому я проголосую не против этих кандидатов, а против системы договорняки и кулуарщины", - резюмировал Розенко.

В частности, Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение Владислава Скальского главой Винницкой ОГА, Виталия Турынка Запорожской ОГА, Виталия Коваля Ривненской ОГА. Также он просит Кабмин согласовать увольнение главы Винницкой ОГА Валерия Коровия.



