83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в августе 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе 2019 года, патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины (почти столько же как и в 2018). Только 11% имеют противоположное мнение, еще 6% затруднились ответить. В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%)", - сообщают в социологической группе.

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Также за период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашения независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор - 82% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 12% выразили противоположные соображения, еще 6% затруднились с ответом.

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Больше всего тех, кто поддержал провозглашение Независимости Украины, на Западе (92%). В Центре таких респондентов 85%, на Юге - 75%, на Востоке - 69%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 23%).

"Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня Независимость нашего государства среди старшего поколения и бедных слоев населения. Поддержка Независимости четко коррелирует с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем больше они поддерживают провозглашения Независимости Украины", - говорится в пресс-релизе.

Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь как гражданина Украины: в 2010 году тех, кто мог себя так назвать было 57%, а в этом году - 65%.

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В этом году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу "просто человек" (18% в этом году, 29% - в прошлом году). Немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто бы назвал свою национальность (16%). Еще 10% процентов идентифицируют себя в первую очередь по семейной роли, 8% - как советского человека, 7% - как европейца, еще 6% - гражданина мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию.

"Гражданин Украины", как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на Западе таких респондентов больше всего - 72%, в Центре выбрали эту альтернативу - 66%, на Юге - 62%, на Востоке - 51%. Также она более характерна для младших респондентов и мужчин. А для женщин по результатам опроса относительно важнее идентификация с семейной ролью", - отметили в "Рейтинге".

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 7-12 августа 2019

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