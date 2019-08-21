В народном Марше Защитников на День Независимости примут участие более 10 000 человек, - организаторы

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из организаторов Марша Защитников Дмитрий Шатровский.

"По электронной заявке, которую обработать очень трудно, потому что люди пишут, что приеду я и еще 5-10 моих побратимов, там уже 10 000 участников. У нас уже сформировано около 29 отдельных коробок, в каждой более 100 человек, в некоторых 300, в некоторых 500 будет, как у представителей Киева", - сказал он.

По словам Шатровского, Марш возглавят члены семей погибших защитников Украины. Следом за ними пойдут раненые участники Революции Достоинства и семьи погибших во время революции. За ними - ветераны из Киева и представители разных областей Украины, которые подали заявки на участие в Марше.

"У нас нет ребят из Крыма - чего они так не собрались, они рассеяны по всей Украине. ... Представители у нас были от 23 областей, но собрать по сотне ветеранов смогли только 20 областей", - добавил организатор.

Кроме этого, участие в Марше Защитников примут представители отдельных подразделений - ветераны "Азова", ДУК "Правый сектор", "Айдара", 128-й бригады, 131-го разведывательного батальона.

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Участники Марша начнут строиться в 10 утра 24 августа в парке Шевченко, у красного корпуса университета. Начало марша запланировано на 11-00. Его участники спустятся по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда пройдут по Крещатику к Майдану. Там они вместе исполнят гимн Украины.

"После этого официальная часть марша будет завершена, и все желающие могут подняться наверх к Михайловскому собору. Там будет проведен межконфессиональный молебен где-то через полчаса после завершения марша", - добавил Шатровский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

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Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".