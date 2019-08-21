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21.08.19 14:02

Украинский политзаключенный Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вышел на свободу

Украинского политзаключенного Романа Терновского, осужденного за участие в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения.

Украинский политзаключенный Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вышел на свободу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

"Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Человек вообще не имеет денег и любых других ресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года Следственный комитет РФ заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского - якобы члена организации "Правый сектор". По месту жительства Терновского в был проведен обыск, в ходе которого якобы "были обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации". Терновский был заключен под стражу. В ПС заявили, что Терновский никогда членом ПС не был. В июне 2018 года его начали судить.

В августе 2018 года суд в России приговорил гражданина Украины Романа Терновского к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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