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21.08.19 14:16

На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио, - Арахамия

На должность главы "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить временного и.о. главы госконцерна, чтобы уже разбираться с существующими проблемами, выразил мнение претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия.

укроборонпром

"Будет прозрачный конкурс, с привлечением многих людей, в том числе, наших зарубежных партнеров, которые имеют к этому отношение и много помогали Украине", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил, что, по его личному мнению, стоит назначить пока временно исполняющего обязанности главы "Укроборонпрома", чтобы уже разбирать те проблемы, которые есть, и параллельно проводить нормальный конкурс.

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Он прогнозирует, что конкурс произойдет не ранее чем через два месяца. "Я имею в виду объявление конкурса, отбор. Это же у нас государственная должность", - указал Арахамия.

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