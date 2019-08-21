Арахамия может возглавить фракцию "Слуга народа": ее руководство будет определено после формирования, - Стефанчук

"Такая возможность есть", - сказал Стефанчук журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, может ли Арахамия возглавить фракцию "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что руководство фракции будет определено после того, как фракция будет сформирована.

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"Фракция должна быть сформирована, тогда уже она выдвинет всех руководителей, заместителей. У нас, безусловно, наметки есть, мы их обсудили, но мы не говорим о них заранее для того, чтобы не сглазить", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что "никто не запрещает любому члену фракции предложить другие кандидатуры".

Сам Арахамия сообщил, что решение по поводу его назначения руководителем этой фракции будет принято, скорее всего, 28 августа.

"Рекомендация уже сделана. Это будет решено на нашем партийном собрании… 28-го, кажется, у нас будет предварительное собрание перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о его возможном назначении на должность главы фракции "Слуга народа".

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Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.