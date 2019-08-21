"Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращено государству. Получено 3000 приговоров коррупционерам категории "Б"", - сказал он.

По словам Луценко, Генпрокуратура не может удовлетворить общество на приговоры за коррупцию высшим чиновникам, потому что это вне ее компетенции.

"Генеральная прокуратура не имеет права готовить подозрение и идти в суд по коррупции высших должностных лиц - мэра города, депутата, министра или руководителя какого-то государственного органа. Я сначала пробовал и все время натыкался на то , что нарушение подследственности станет основанием отмены подозрения", - пояснил глава ГПУ.

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"В воображении нашего народа генеральный прокурор может все - потому что он генеральный. То есть, ответственный за все. Это самая большая проблема, которую я здесь получил", - сказал он.

Луценко пояснил, что на самом деле ГПУ занимается расследованием и обеспечением стороны гособвинения в таких делах, как убийства, грабежи, разбои, угоны авто, неуплата налогов. Также в ведении Генпрокуратуры - терроризм, государственная измена, военные преступления и коррупция категории "Б" (до заместителя главы ОГА).

"Из двух тысяч террористов уже 1200 получили наказание. И это - на фоне бесконечного противостояния общеуголовным преступлениям. За эти три года осужден 2300 убийц, 3200 разбойников, 13500 грабителей, 6000 автоугонщиков, 6100 мошенников, более 100 000 воров", - перечислил Генпрокурор.

Кроме того, за ГПУ оставили дела о преступлениях руководства государства во времена Януковича.

"Янукович - имеет приговор за государственную измену - 13 лет. Курченко, Клименко, Ставицкий, Лавринович, Добкин, Ефремов, бывшие руководители НБУ Ткаченко и Яковлев - в судах. Предоставлено разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Азарову, Захарченко и Арбузову. Все руководители налоговых служб, которых свозили в один день в Киев на вертолетах - в суде", - сказал Луценко.

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"Но общество это интересует все меньше. Люди спрашивают - почему не отвечает министр или чиновник сегодняшней власти. И я устал говорить, что для них государство создало НАБУ. Создать - создала, а спрашивать общество за их работу еще не приучили", - подытожил генпрокурор.

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко можно прочитать здесь.