Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - "Нафтогаз" о предложении советника Зеленского Устенко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании относительно предложения советника Зеленского Устенко "убить и расчленить" "Укрзализныцю" и "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета. Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем год назад. Мы не просим себе специальных тарифов, просим рыночные условия. А еще "Нафтогаз" взимает с Газпрома $ 2,84 млрд, судится с ним более чем на $11 млрд, требует у Российской Федерации $ 5,2 млрд за украденные активы в Крыму. Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала. Убийство и расчленение - это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника", - говорится в заявлении.

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"Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении судьбы государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов. Нам ближе философия: Трансформуйся или умри", - резюмировали в компании.

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