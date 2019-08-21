Суд отказался заочно арестовать замглавы управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Такое решение сегодня, 21 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".

Как известно 8 августа НАБУ заочно сообщило Бутовскому о подозрении, а также другим фигурантам. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал. Поэтому детективы объявили чиновника НКРЭКУ в розыск, в том числе международный.

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По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, Бутовского объявили в национальный и международный розыски. По данным следствия, чиновник НКРЭКУ 13 июля покинул Украину и полетел в турецкий курортный город Бодрум и поэтому следует рассматривать ходатайство при отсутствии Бутовского. Как указывал прокурор, должностное лицо Нацкомиссии подозревают в пособничестве в принятии формулы "Роттердам+".

В свою очередь адвокат Бутовского Ирина Одинец возражала против ходатайства. По мнению защитника, ее клиент не получил статус подозреваемого и не был объявлен в международный розыск.

Изучив ходатайства, судья Курова отказала в его удовлетворении.

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Напомним, вчера, 20 августа суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. В свою очередь САП решила обжаловать это решение.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".