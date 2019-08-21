Кабмин не смог принять решение о вхождении 4 крупнейших национальных больниц в медреформу: учреждения могут остаться без финансирования, - Минздрав

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство не смогло трансформировать четыре крупнейшие национальные больницы. 21 августа 2019 г. в повестку дня Кабинета Министров Украины в очередной раз не внесено на рассмотрение членами Правительства распоряжение об автономизации четырех национальных учреждений, принадлежащих Министерству здравоохранения Украины. А именно Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МОЗ Украины, Национального института рака и Института сердца МОЗ Украины", - говорится в заявлении.

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В Минздраве опасаются, что "блокирование правительством решения во исполнение действующего законодательства Украины не только переносит начало позитивных изменений по новым прозрачным правилам в этих больницах, но и фактически перекладывает эту непростую задачу на следующий состав правительства. Менее трех месяцев до конца года может не хватить для завершения процесса автономизации таких крупных заведений".

Согласно сообщению, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, Национальная детская специализированная больница "Охматдет", Национальный институт рака и Института сердца Минздрава могут не войти в единое медицинское пространство. Следовательно, пациенты этих медучреждений не смогут получать безоплатные услуги по программе медгарантий, а медучреждения не смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

В Минздраве отметили, что половина специализированных медицинских учреждений уже автономизировалась, еще четверть находится в процессе реорганизации, а остальные медучреждения должны начать этот процесс в сентябре, чтобы успеть к началу объявления Национальной службой здоровья приема заявлений на контрактирование на 2020 год.

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Как сообщил премьер-министр Владимира Гройсмана на заседании правительства в среду, этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы", пишет Интерфакс-Украина.

"Секретариат Кабмина, Минюст говорят, что премьер-министр в такой форме подписать это решение не может, поэтому оно и не попало в повестку дня (заседания в среду. - Ред.). Такое решение нужно утвердить протокольным решением правительства и передать новому правительству как рекомендованное. Этого будет достаточно для урегулирования вопроса в сентябре 2019 года. Автономизация должна состояться с 1 января 2020 года", - сказал он.

По словам и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, с 1 января 2020 года стартует новая модель финансирования, а автономизация указанных выше медучреждений должна состояться раньше.

"Мы требуем, чтобы региональные учреждения автономизировались и они это делают. Большинство уже сделало. И я думаю, что мы как владельцы госучреждений должны предоставить им разрешение автономизироваться так же, как и другие медицинские учреждения. Если они не начнут автономизироваться сейчас, пройдут два-три месяца и у них не будет возможности подписать договор с НСЗУ, у них не будет финансирования. Это - выполнение закона, проголосованного парламентом еще в 2017 году",- подчеркнула она.

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Кроме того, Супрун отметила, что ранее все замечания от Министерства финансов и Министерства юстиции были обсуждены, они сняты.