У меня нет никакого личного негатива к Сытнику, исключительно претензии служебного характера, - Луценко

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В НАБУ на меня было 15 производств, потом 5, потом 0, затем снова 10. Это нормальное явление, каждого из нас под лупой проверяют. Проверять законность действий руководителей правоохранительных структур нужно, и это нормальное явление. К Сытнику у меня есть претензии исключительно служебного характера. А как к человеку я отношусь к нему с пониманием. Мне кажется, его самый большой недостаток в том, что он не может работать в команде. Вот не может - и все. Поэтому в секторе ГПУ-МВД-СБУ есть 3000 приговоров по коррупции и 4 миллиарда долларов конфиската. А в секторе НАБУ-САП ноль приговоров", - сказал он.

Луценко отметил, что закон запрещает ему давать какие-либо указания (и даже получать информацию) о делах НАБУ. В том числе и от САП.

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Также Луценко заявил, что "последние "подвиги" Сытника и Горбатюка" - явное желание проводить свою деятельность без какого-либо надзора.

"Согласно закону, только САП - и больше никто! - может осуществлять надзор за детективами НАБУ. Если в группе прокуроров нет прокурора САП - это красная лампочка: в стране действует внезаконный механизм! Следующим шагом будет совместная группа НАБУ и пожарных. Без всякой судебной перспективы, но с большой политической оглаской", - рассказал прокурор.

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко читайте здесь.

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