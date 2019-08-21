Ситуация, из-за которой Россию исключили из G8, сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой восьмерки". Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за оккупации Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины.

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"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.