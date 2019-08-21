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21.08.19 16:28

Киберполиция во второй раз задержала создателя детской порностудии

Киберполиция задержала организатора детской порностудии, который скрывался от правоохранителей после внесения залога.

Киберполиция во второй раз задержала создателя детской порностудии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Нацполиции Украины.

"В начале августа 2019 года решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен 51-летнему киевлянину, который организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети", - сказано в сообщении.

После внесения залога мужчина покинул Полтаву и скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве.

"Сегодня, 21 августа, киберполиция задержала его во второй раз", - подытожили в ведомстве.

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Киберполиция во второй раз задержала создателя детской порностудии 01

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