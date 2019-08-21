Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах". ДОКУМЕНТ

Эту информацию сообщили Слідству.Інфо в Высшем совете правосудия в ответе на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Визит членов Высшего совета правосудия в Офис Президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченко. Именно Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками на рассмотрении. А 20 августа ВСП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

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В ВСП сообщили, что ее члены посещали Офис Президента для "обсуждения вопросов судебно-правовой реформы".

"... 14 августа 2019 г. председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 г. член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом Президента Украины, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы", - говорится в ответе ВСП.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы в начале августа. Комиссия, в частности, будет готовить изменения в украинские законы и помогать в реформировании системы судоустройства.

Журналисты поинтересовалось у членов Комиссии, действительно ли они 14 и 15 августа встречались в Офисе Президента с представителями ВСП и обсуждали "вопросы судебно-правовой реформы". Член Комиссии Андрей Козлов ответил, что не знает о таких встречах.

"Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали ... Если такое было, то это была чья-то странная переговорная площадка", - прокомментировал он.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.