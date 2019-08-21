В аэропорту Херсона задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" во время оформления авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

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Как выяснилось, россиянина разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.

Пограничники задержали преступника в установленным порядком порядке и передали представителям Национальной полиции.