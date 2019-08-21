Слова Макрона и Трампа о возвращении России в Группу Семи - это начало "нового порядка", - Лубкивский

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

Лубкивский подчеркнул: "Слова Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона о возвращении России в "Группу 7" - это анонс нового переформатирования сил в международных отношениях. New normal. Где-то закладывается новый порядок.

Агрессора остановить сложно и обременительно. Между тем, он очень нужен, особенно для соревнования с еще большими силами. Итак, агрессора надо обнять. Этот простой и удобный подход может стать визитной карточкой нового строя. Он его и накроет. Дэвид Кэмерон тоже думал, что справится со стихией Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

Можно ли что-то сделать? "Прагматики" скажут, что нет. Приспособленцы скажут, что нет. А вот Израиль не раз доказывал, что да. Можно.

Нужна прежде всего реакция нашего государства. Надо осудить намерения вернуть Россию к Г7 без прекращения российской войны против Украины и не только против Украины. Это надо сделать не взирая на предстоящую встречу с Трампом. Потому что дело не в том, чтобы такая встреча состоялась. Дело в том, чтобы на такой встрече с нашей стороны была субъектность, позиция и ясный интерес.

Если протест не решатся на государственном уровне, надо действовать на уровне тех украинских политиков и общественных деятелей, чье мнение уважают и слышат в мире. Публично и непублично.

Если сильные мира сего хотят объединяться с "глубоко европейским" агрессором, то нам надо искать, находить и объединять в мире коалицию людей, несогласных с политикой прощения и умиротворения агрессора. И неизвестно, какое дело станет сильнее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7