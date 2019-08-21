Продажа Китаю даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок, сохранить коллектив и портфель заказов, - ЦТС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крылья", об этом пишет ЦТС.

По словам представителя правительства, это предусмотрено договором о сотрудничестве между Украиной в лице "Укроборонпрома" и Skyrizon и Xinwei от 27 апреля прошлого года и новым акционерным соглашением от 19 июня 2019 года.

Собеседник агентства добавил, что в числе этих обязательств инвестиции в разработку новых двигателей и их модернизацию, индексация зарплаты на уровень инфляции.

Он напомнил, что структура собственности "Мотор Сичи" до решения о возможной сделке была крайне запутана и непрозрачна, связана с оффшорными компаниями и приближенными к почетному президенту компании Вячеславу Богуслаеву.

"В результате сделки компания должна стать частью глобальной публичной компании, прозрачной для управления и контроля, принимаемых решений и деятельности на рынках с точки зрения норм международного права", - отметил источник.

По его мнению, сделка даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок сбыта, сохранив производство в Украине. Собеседник агентства напомнил, что основным рынком сбыта для предприятия исторически была Россия, в результате чего после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе. Единственным адекватным рынком сбыта для загрузки предприятия является рынок КНР, считает собеседник агентства.

"Подписанными договорами прямо запрещены поставки оборудования и технологий из предприятия "Мотор-Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в г.Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных поставок в страну-агрессор неуместны", - подчеркнул он.

Источник также указал, что "Мотор Сич", в отличие от ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко, более 25 лет является частным предприятием, не относящимся к числу стратегических с точки зрения украинского законодательства, а его акции до недавнего времени котировались на биржах (в апреле 2018 года суд по ходатайству следователя СБУ приостановил их обращение).

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