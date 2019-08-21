Злоумышленникам, выстрелившим в гражданина, который заступился за подростков, объявлено о подозрении, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Установлено, что вечером 19 августа по ул. Ивана Мазепы произошла словесная перепалка между подозреваемыми и группой подростков. Заметив это, потерпевший вступился за юношей, за что в ответ один из подозреваемых выстрелил ему в руку.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле "Suzuki".

Смотрите также: Стрельба в центре Киева: мужчина заступился за подростков и получил огнестрельное ранение в руку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе проведения плана "Перехват" правоохранителям удалось задержать указанный автомобиль и трех мужчин, которые в нем находились. Ими оказались жители столицы 1978, 1996, и 1998 рождения.

При осмотре места совершения преступления правоохранители обнаружили пистолет с патронами и две биты.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За совершение злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются".