Политзаключенного Карпюка перевели в Москву, - адвокат

О переводе Карпюка написал в Facebook его адвокат Алексей Барановский, информирует Цензор.НЕТ.

"Официальное подтверждение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 по электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - сообщил он.

Накануне российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что в "Лефортово" приняли передачи для пятерых украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Она добавила, что не может точно знать, находятся ли политзаключенные в Лефортово, ведь не имеет допуска на территорию СИЗО. Но "не видит смысла брать передачи для людей, которых нет в наличии".

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.