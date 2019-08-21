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21.08.19 17:50

К концу года количество фильмов, снятых при поддержке Кабмина, достигнет 148 - Гройсман

Количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148.

гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета Министров Украины.

По словам премьера, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства вместе с инициативами "Малые города - большие впечатления" и проектами возрождения исторических памятников.

"Средства, направленные на реализацию проектов в рамках этих инициатив, это не только правительственная поддержка, но и доходы регионов, обеспеченых в рамках децентрализации", - сказал Гройсман.

Так, в этом году "Малые города - большие впечатления" - это 74 проекта на 41,3 млн грн. Восстановление исторических объектов - это 638 проектов на более чем 1 млрд грн.

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