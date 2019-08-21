Московский суд отклонил апелляции всех украинских военнопленных моряков и оставил их под стражей, - Полозов

Как сообщил в группе Защита военнопленных украинских моряков координатор адвокатов Николай Полозов, в последнюю группу входили Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий и Андрей Эйдер, передает Цензор.НЕТ.
"Так же, как и в предыдущих судебных заседаниях, суд, по ходатайству прокурора, определил провести заседание в закрытом режиме. Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения", - уточнил адвокат.
ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.
В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.
26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.
16 августа Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить. 21 августа Московский городской суд оставил под стражей еще семерых захваченных ФСБ России украинских моряков.