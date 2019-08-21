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21.08.19 19:47

На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

После встречи во Франции с президентом Эмманюэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

путин,макрон

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

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При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Напомним, Емманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

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