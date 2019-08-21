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21.08.19 19:54

Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, - украинская сторона на переговорах в Минске

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа.

олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке по итогам заседания группы пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", – написала она.

Олифер подчеркнула, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков.

"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", – добавила она.

Олифер сообщила, что ТКГ обсудила важность соблюдения режима прекращения огня накануне нового учебного года, возможное освобождение удерживаемых лиц, и вопрос водоснабжения Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер

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