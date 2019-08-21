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21.08.19 20:05

В "Лефортово" подтвердили перевод Клыха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Сущенко

В московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных - Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко.

лефортово

Об этом "Медиазоне" сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает Цензор.НЕТ.

По словам правозащитника, о переводе ему сказал начальник отдела режима и охраны СИЗО Александр Ханов. В то же время каких-либо документов он не продемонстрировал.

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Также Ханов заявил, что политзаключенного Павла Гриба в "Лефортово" не переводили.

"Про Гриба они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник (Ханов. - Ред.), который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и что его, скорее всего, нет", - рассказал Еникеев.

Также в СИЗО сказали правозащитникам, что украинские политзаключенные отказываются с кем-либо общаться.

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. 

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

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