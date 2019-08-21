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21.08.19 20:21

У активиста молодежной организации "Европейской солидарности" Любченко провели обыск из-за видео, где Зеленского сбивает автомобиль

У активиста "Солидарной молодежи", волонтера движения "Відсіч" Дениса Любченко в среду провели обыск

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке сторонник экс-президента Петра Порошенко, блогер Дмитрий Вовнянко.

Обыск был проведен из-за видео, на котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

"Сегодня утром полиция заявилась с обыском к Денису Любченко. Обыск проводился как следственное действие в расследовании о ролике, где Зеленского сбивает грузовик. Абсурдность основания для обыска очевидна - никто не слышал об обысках у шоумена Зеленского и руководства студии "Квартал 95" из-за кадров в фильме "Слуга народа", где герой Зеленского расстреливает Верховную Раду и где он говорит речь над могилой президента-предшественника", - написал Вовнянко в фейсбуке.

Напомним, 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в сети обнародовали видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

В конце июля в фейсбуке "Команда Зеленского" появилось сообщение, что полиция установила автора ролика. Ему пообещали "несладкую судьбу" и пригрозили тюремным сроком.

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