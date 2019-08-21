Здесь не нужна погоня за сенсациями, - Лавров об обмене удерживаемыми лицами

Об этом он сказал 21 августа на пресс-конференции в Москве после встречи со своим коллегой из Германии Хайко Маасом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Он напомнил, что тему обмена дважды обсуждали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.



"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно, как можно догадаться, договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – подчеркнул глава МИД РФ.

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