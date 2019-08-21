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21.08.19 22:25

Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине

Должность министра финансов в новом правительстве может сохранить за собой Оксана Маркарова, шансы остаться есть еще у некоторых действующих членов Кабмина.

арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 августа в эфире телеканала "Наш" заявил избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если вам скажут о 100% вероятности, это неправда будет. Будет широкое обсуждение, голосование. Вероятность у Маркаровой, наверное, самая высокая. Но есть и многие другие обсуждаемые люди. В том числе (министр внутренних дел Арсен) Аваков и (и.о. министра здравоохранения Уляна) Супрун", – сказал он.

Арахамия добавил, что к Маркаровой "меньше всего вопросов по ее работе".

Нардеп подчеркнул, что новое правительство будет "не политическим, а профессиональным".

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