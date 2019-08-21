Зеленский утвердил новый состав комиссии о помиловании

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №615 опубликован на сайте президента в среду, 21 августа.

Зеленский также назначил заместителями председателя комиссии исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко и заместителя руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководителя управления по вопросам помилования Офиса Президента Ивана Пуховца.

В состав также вошли исполнительный директор общественной организации Экспертный центр по правам человека Юрий Белоусов, начальник Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко, заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, председатель правления Международной общественной организации Международное общество прав человека - Украинская секция Андрей Сухоруков.

Секретарем комиссии утвержден главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград офиса президента Александр Марченко.

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