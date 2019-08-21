Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Зоря написал в фейсбуке.
"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства"", - сообщил он.
Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и ООО "Союз православных журналистов".
"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.