Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Зоря написал в фейсбуке.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства"", - сообщил он.

Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и ООО "Союз православных журналистов".

"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.

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