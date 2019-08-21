Макрон уточнил свои слова: Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 21 августа, накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал он.

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"Непременное условие (для возвращения России. - Ред.) - поиск решения относительно Украины", - сказал Макрон.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.